Во Владимирской области движение по федеральным трассам М-7 и Р-132 будет ограничено в связи с...

Во Владимирской области движение по федеральным трассам М-7 и Р-132 будет ограничено в связи с ремонтом.С 8 апреля во Владимирской области в связи с ремонтом федеральных дорог М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» будет ограничено движение по ряду участков трасс, сообщаетФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.На Р-132 проводятся работы про расширению дорожного полотна до четырёх полос. На км 237+530 - км 255+530 и на км 255+530 - км 277+870 трассы введены ограничения: движение идет по двум полосам, проезжая часть сужена.С 16 апреля по 15 июля на целом ряде участков в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах будут проходить плановые ремонтные работ.На км 304+812 – км 311+300, км 351+000 – км 352+000, км 376+950 – 379+800 дороги Р-132 произойдёт сужение проезжей части. Водителей также готовят к введению реверсивного движения. Максимальная скорость вне населенных пунктов - 50 км/ч, в населенных пунктах - 40 км/ч.Дорожные работы проводятся и на трассе М-7 «Волга».С 16 апреля начнётся ремонт участка км 169+200 – км 185+000 - Обход Владимира. Проезжая часть будет сужена. На отдельных отрезках возможно реверсивное движение.В связи с работами на мосту через Клязьму, обход Владимира (км 183+373) движение организовано по двум полосам, максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч. Здесь ограничено движение транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.На мосту через реку Пекша продолжается устранение дефектов конструкции сооружения. Работы начались с 18 марта и продлятся до 30 апреля. Введены временные ограничения движения.В Вязниковском и Гороховецком районах на км 309+000 – 324+000 в связи с работами с 16 апреля по 30 октября также введут ограничения движения. Проезжую часть сузят, на отдельных отрезках могут ввести реверсивное движение.Фото: https://mnn.rosavtodor.gov.ru/department/press-center/novosti/698141