Во Владимирской области готовятся провести инвентаризацию СНТ для догазификации Напомним, СНТ —...

Во Владимирской области готовятся провести инвентаризацию СНТ для догазификацииНапомним, СНТ — это садоводческие некоммерческие товарищества. И, как стало известно, в ближайшее время во Владимирской области проведут их инвентаризацию для догазификации.Специалисты составят реестр деревень, сел, микрорайонов городов, которые уже газифицированы и на территории которых находятся СНТ без газа.Местные власти проведут встречи с главами садовых товариществ, после чего сформируют план-график.В 2024-2027 годах муниципалитеты получат из регионального бюджета более 612 млн рублей и на модернизацию систем теплоснабжения на подлежащих газификации объектах социально-бытового, культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности. Всего их - 49.Важно: субсидия будет предоставляться Министерством ЖКХ в рамках госпрограммы «Энергосбережение» на проектные и монтажные работы, необходимые для перевода на газ таких объектов. Заявки принимаются до 1 мая текущего года.Напомним, что во Владимирской области также реализуется Программа развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021 – 2025 годов с общим объёмом финансирования в 12,5 млрд рублей (в том числе 8,6 млрд рублей из средств ПАО «Газпром»), что в 3,5 раза превышает финансирование программы 2016 – 2020 годов.Фото: freepik.com