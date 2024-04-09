Во Владимирской области начался очный этап регионального конкурса Педагог года Отобрано 35...

Во Владимирской области начался очный этап регионального конкурса "Педагог года"Отобрано 35 специалистов из разных районов области. Это учителя, воспитатели, педагоги допобразования, психологи и дефектологи. Каждый - со своим особым опытом.Дарья Кубарева: учитель русского языка и литературы школы №3 Вязниковского района:- В школу я пришла по большой любви. Это такая профессия, которую, наверно, не я выбирала. А профессия меня выбрала. Потому что изначально, с самого раннего детства я понимала, что я буду учителем. И я очень счастлива, что сейчас, пройдя этапы отбора, я нахожусь здесь. Для меня это большая честь. Для меня это уже победа.Очный этап продлится четыре дня, он включает три задания: презентация педагогических наработок, мастер-класс и открытый урок. Номинаций несколько, одна из новых - учительский дебют.Больше всего заявок поступило от "предметников", активнее всех оказались учителя русского языка. Итоги подведут в мае, победители представят наш регион на Всероссийском этапе.Педагогов-участников региональной ступени конкурса поприветствовал заместитель губернатора Владимир Куимов. Он отметил, что сейчас разрабатывается комплексная программа по развитию образования, и призвал учителей активно вносить свои предложения.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Губернатор области Александр Авдеев подписал указ, по которому будут губернаторские награды тем лучшим, кто входит в линейку победителей в России, в области. И это важно, потому что мы тоже должны достойно отмечать тех людей, которые соревнуются сегодня в своем мастерстве.