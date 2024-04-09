Как минимум трое подростков с отравлением наркотиками поступили в медучреждения с начала этого года, сообщили в правительстве области со ссылкой на МВД. Несовершеннолетние попали в
<a href="https://33live.ru/novosti/09-04-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-neskolko-podrostkov-otravilis-narkotikami.html" target="_blank">Во Владимирской области несколько подростков отравились наркотиками</a> - Как минимум трое подростков с отравлением наркотиками поступили в медучреждения с начала этого года, сообщили в правительстве области со ссылкой на МВД. Несовершеннолетние попали в
[url=https://33live.ru/novosti/09-04-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-neskolko-podrostkov-otravilis-narkotikami.html]Во Владимирской области несколько подростков отравились наркотиками[/url] - Как минимум трое подростков с отравлением наркотиками поступили в медучреждения с начала этого года, сообщили в правительстве области со ссылкой на МВД. Несовершеннолетние попали в