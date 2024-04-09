Как минимум трое подростков с отравлением наркотиками поступили в медучреждения с начала этого года, сообщили в правительстве области со ссылкой на МВД. Несовершеннолетние попали в

Как минимум трое подростков с отравлением наркотиками поступили в медучреждения с начала этого года, сообщили в правительстве области со ссылкой на МВД. Несовершеннолетние попали в реанимацию с острым химическим отравлением запрещенными веществами. Одного из них врачи “откачивали” больше суток. Эти случаи произошли во Владимире и в Муроме. Двое пострадавших сами купили наркотики через закладки, а