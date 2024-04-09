Во Владимирской области по региональному проекту «Старшее поколение» 6 граждан предпенсионного возраста направили на дополнительное обучение в Кольчугинский политехнический колледж.

Во Владимирской области по региональному проекту «Старшее поколение» 6 граждан предпенсионного возраста направили на дополнительное обучение в Кольчугинский политехнический колледж. Жители должны были освоить профессию оператора ЭВМ.«Образовательное учреждение, получив, денежные средства в размере более 411 тыс. рублей, фактически обучение граждан не проводило, заказчикам предоставило документы, содержащие заведомо ложные сведения, а граждане получили соответствующие свидетельства», - рассказала региональной прокуратуры.В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Кроме того, правоохранители подали в суд иски с требованием аннулировать документы о прохождении обучения.