Во Владимирской области собаки с трудной судьбой, но с большим сердцем ищут любящих хозяев
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Во Владимирской области собаки с трудной судьбой, но с большим сердцем ищут любящих хозяев
А сейчас в нашей постоянной рубрике "Хочу домой" - два хвостатых с трудной судьбой, но очень большими сердцами.
Это жизнерадостный Спартак. Сейчас он любит играть с мячиком и обласкан вниманием. До того, как его забрали волонтеры, Спартак три года жил один в квартире. Хозяйка лишь раз в неделю приходила его кормить.
А когда решила продать квартиру, сама позвонила волонтерам. За это время Спартак одичал и исхудал. И сейчас миниатюрный пес ищет новую семью. Ему будет комфортно в любой квартире. Главное, - чтобы там был человек.
Юлия Буйницкая, руководитель приюта для животных "Дорога Добра":
- Он был "сплошной колтун". Такое ощущение, что его не мыли, не чесали. Мы эти колтуны срезали под наркозом, когда его кастрировали. Потому что невозможно было ни расчесать, ничего.
А это Дайхан. Месяц назад волонтеры привезли его в приют в критическом истощении. Дайхан не мог есть, у него были окровавлены и обморожены лапы. Его и еще одну собаку бросили умирать прежние хозяева в деревне Масленка Суздальского района.
Они привязали их к будке и уехали, оставив несчастных погибать от голода и холода в мороз. Когда их обнаружили волонтеры, одна собака была уже мертва. А Дайхан чудом выжил. И сейчас он ищет надежного друга, который больше его не предаст.