Во Владимирской области собаки с трудной судьбой, но с большим сердцем ищут любящих хозяев А...

Во Владимирской области собаки с трудной судьбой, но с большим сердцем ищут любящих хозяевА сейчас в нашей постоянной рубрике "Хочу домой" - два хвостатых с трудной судьбой, но очень большими сердцами.Это жизнерадостный Спартак. Сейчас он любит играть с мячиком и обласкан вниманием. До того, как его забрали волонтеры, Спартак три года жил один в квартире. Хозяйка лишь раз в неделю приходила его кормить.А когда решила продать квартиру, сама позвонила волонтерам. За это время Спартак одичал и исхудал. И сейчас миниатюрный пес ищет новую семью. Ему будет комфортно в любой квартире. Главное, - чтобы там был человек.Юлия Буйницкая, руководитель приюта для животных "Дорога Добра":- Он был "сплошной колтун". Такое ощущение, что его не мыли, не чесали. Мы эти колтуны срезали под наркозом, когда его кастрировали. Потому что невозможно было ни расчесать, ничего.А это Дайхан. Месяц назад волонтеры привезли его в приют в критическом истощении. Дайхан не мог есть, у него были окровавлены и обморожены лапы. Его и еще одну собаку бросили умирать прежние хозяева в деревне Масленка Суздальского района.Они привязали их к будке и уехали, оставив несчастных погибать от голода и холода в мороз. Когда их обнаружили волонтеры, одна собака была уже мертва. А Дайхан чудом выжил. И сейчас он ищет надежного друга, который больше его не предаст.