Правоохранители Владимирской области отметили увеличение количества краж велосипедов.

Правоохранители Владимирской области отметили увеличение количества краж велосипедов. Об этом рассказала УМВД России по региону.Один из инцидентов произошёл в конце марта в областной столице. У местной жительницы похитили двухколёсный транспорт стоимостью 35 тыс. рублей, который женщина хранила на лестничной площадке.Другая потерпевшая из Владимира 3 апреля оставила велосипед возле чужого дома, а когда вернулась, то своего имущества уже не нашла.А 5 апреля неизвестные украли сразу два велосипеда из дома в Судогодском районе.«По всем фактам сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на поиски лиц, имеющих причастность к хищениям», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.