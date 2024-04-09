Во Владимирской области временно ограничено оказание госуслуг по регистрации транспортных...

Во Владимирской области временно ограничено оказание госуслуг по регистрации транспортных средств.Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.9 апреля 2024 года в регистрационно-экзаменационных подразделениях Владимирской области временно ограничено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений в связи с техническим сбоем программного обеспечения.Владимирцев просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения отделов в ближайшие часы.Специалистами профильных подразделений МВД России принимаются меры для устранения причин технического сбоя в работе информационных ресурсов.О возобновлении оказания государственных услуг подразделениями Госавтоинспекции в полном объеме будет сообщено дополнительно.Важно:Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся владимирцев.Фото: m.on Unsplash