Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Во Владимирскую область прибыла новая пожарная техника. Пополнение автопарка выполнено в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.Так, сегодня приехала первая автоцистерна. В дальнейшем в область прибудут ещё 10 единиц техники. Она предназначена для доставки к месту пожара боевого расчёта из семи человек, оборудования, а также непосредственно для тушения пожаров.Данный автомобиль планируется передать Ковровскому филиалу ГАУ «Владлесхоз».