Автобус, который двигался по маршруту Владимир-Содышка, попал в аварию. Это произошло сегодня, 9 апреля, около семи часов утра. Машины столкнулись на 2 км дороги «Волга-Содышка» в Суздальском

Автобус, который двигался по маршруту Владимир-Содышка, попал в аварию. Это произошло сегодня, 9 апреля, около семи часов утра. Машины столкнулись на 2 км дороги «Волга-Содышка» в Суздальском районе. Как сообщили в ГИБДД, предварительно аварию спровоцировал 48-летний водитель легковушки. Он двигался на автомобиле ГАЗ 2752 со стороны деревни Красное Сущево, при проезде перекрестка мужчина не уступил