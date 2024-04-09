Выставка состоит из трех оригинальных коллекций картин.

Выставка, посвященная сохранению культурного наследия народов России, якутской художницы Миры Аргуновой открылась вчера, 8 апреля, в общественной палате РФ, передает информационный портал Якутия 24 со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.Выставка состоит из трех оригинальных коллекций картин. Первая представляет собой масштабный проект из 33 картин, выполненный на стыке дизайна, графики и академической масляной живописи на основе этнографического и филологического научных материалов. Картины данной коллекции отражают пословицы и поговорки народов России.Вторая коллекция состоит из 18 картин по якутским пословицам и поговоркам, выполненных с натуры в традиционной технике академической масляной живописи. Каждая картина иллюстрирует одну из якутских пословиц.В третьей коллекции представлены картины, посвященные дружбе народов, отражающие богатое культурное наследие и индустриальную мощь страны.В экспозиции представлено несколько десятков картин. Они выполнены на стыке традиционной академической живописи маслом на холсте, компьютерной графики и фотографии, которая была сделана на суперсовременном оборудовании Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Выставка посвящена нашей любимой Родине, России, и здесь представлены картины, которые отражают её культурное и природное многообразие, — приводятся слова художницы.Отмечается, что выставка была показана в столицах пяти регионов России и ее уже посмотрели более 20 тысяч зрителей. Экспозиция получила высокую оценку экспертов национальной премии Россия — страна возможностей и прошла в финал, будучи отобранной из 33 тысяч проектов со всей страны.Сейчас идет голосование за проекты-финалисты, и мы очень рассчитываем на поддержку каждого из наших друзей, — добавила она.