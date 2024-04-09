Во Владимире продолжается весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города, который продлится до 30 апреля. Напомним, традиционный общегородской субботник запланирован на 20

Во Владимире продолжается весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города, который продлится до 30 апреля. Напомним, традиционный общегородской субботник запланирован на 20 апреля. По подсчетам мэрии, за первую неделю апреля из города было вывезено больше 45 тонн мусора. К санитарному месячнику помимо городских коммунальщиков подключено более 130 организаций. Муниципальный Центр управления городскими дорогами сейчас