За спам-звонки владимирцы могут быть оштрафованы на 1 миллион рублей Речь идёт не только про...

За спам-звонки владимирцы могут быть оштрафованы на 1 миллион рублейРечь идёт не только про Владимирскую область, но про все регионы России.Одобрен закон, который вносит изменения в положения Кодекса об административных правонарушениях. В чем заключаются новшества?За нарушение требований к рекламе, которую распространяют с помощью сетей электросвязи, смогут штрафовать юридических лиц — до одного миллиона рублей.Кроме того, повысятся штрафы за распространение рекламы услуг кредитными или микрофинансовыми организациями, если они нарушают требования Закона «О рекламе», связанные с информацией о процентных ставках кредитов и займов.Фото: NordWood Themes on Unsplash(фотосток)