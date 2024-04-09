Дом Андрея Аршавина в петербургских Коломягах, размером в 387 квадратных метров, остается непроданным уже полгода. Звезда футбола пытается избавиться от него за 150 миллионов рублей, но пока безуспешно.

Дом Андрея Аршавина в петербургских Коломягах, размером в 387 квадратных метров, остается непроданным уже полгода. Звезда футбола пытается избавиться от него за 150 миллионов рублей, но пока безуспешно.Дом, который начинал строиться совместно с Юлией Барановской, имеет котельную, сауну, душевую, джакузи, кухню-столовую, гостиную, гардеробную, две спальни и ванную комнату с панорамным окном. Эксперты утверждают, что цена на дом значительно завышена, на 30 миллионов рублей по меньшей мере.При этом рыночная стоимость оценивается в 120 миллионов рублей. Несмотря на привлекательные особенности и хорошее расположение дома, специалисты считают его не самой выгодной инвестицией из-за завышенной цены и возможных проблем с дизайном.Риелторы отмечают, что интерес к покупке дома ограничен. Пока что только несколько потенциальных покупателей проявили интерес к объекту. Один из них – семейная пара, другой – один мужчина. Собственник не спешит снижать цену и предпочитает держать ее на прежнем уровне.Желающие купить такой дом могут быть ограничены в числе, так как это требует значительных финансовых затрат и может не оправдать себя как инвестиция. Эксперты советуют Аршавину пересмотреть цену и ориентироваться на покупателей с большим бюджетом и большой семьей. Для того, чтобы быстрее избавиться от недвижимости, возможно, потребуется пересмотреть стратегию продажи и условия сделки.