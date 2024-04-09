Житель Владимира снял с банковского счёта приятеля кругленькую сумму денег, пока тот...

Житель Владимира снял с банковского счёта приятеля кругленькую сумму денег, пока тот спал.Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого жителя областного центра.Как выяснилось, ещё в середине августа 2022 года мужчина и его знакомый около двух дней отдыхали и распивали спиртное на территории СНТ «Содышка-2».Воспользовавшись моментом, пока приятель спал, обвиняемый, убедившись, что за ним никто не наблюдает, достал из кармана потерпевшего банковскую карту и забрал её себе.Вечером того же дня мужчина смело снял в банкомате с указанной карты свыше 150 тысяч рублей. Правда, позже был задержан.В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.За совершение данного преступления обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Christian Erfurt on Unsplash(сток)