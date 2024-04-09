Жители Гороховецкого района могу получить бесплатные юридические консультации
Жители населенных...
Жители Гороховецкого района могу получить бесплатные юридические консультации
Жители населенных пунктов Гороховецкого района 9 апреля смогут направить обращения и получить бесплатные юридические консультации. Туда едет "Правовой поезд".
Прием проведут уполномоченный по правам человека, депутаты Заксобрания, сотрудники районной администрации, силовых структур, министерств соцзащиты и здравоохранения.
Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт и другие документы по существу обращения.
График движения "Правового поезда" в Гороховецком районе:
- С 11:00 до 12:00 – поселок Чулково, улица Центральная, дом №14.
- С 12.40 до 13.40 – деревня Быкасово, улица Центральная, дом №2.
- С 14:40 до 15:40 – поселок Галицы, улица Железнодорожная дом №1.