Мужчину из Красной Горбатки обвиняют в использовании поддельного документа для получения водительских прав.

Мужчину из Красной Горбатки обвиняют в использовании поддельного документа для получения водительских прав. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что у гражданина никак не получалось слать теоретический экзамен. Тогда он купил фальшивый экзаменационный лист, который в феврале текущего года представил в ОГИБДД по Селивановскому району. Однако полицейские установили, что документ липовый.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Красной Горбатки передано в суд. Мужчине грозит до двух лет заключения.