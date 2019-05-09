На Украине 8 мая отметили День памяти и примирения. Петр Порошенко утвердил эту памятную дату в 2015 году, предполагая, что в будущем этот праздник полностью заменит День Победы 9 мая.

На Украине 8 мая отметили День памяти и примирения. Петр Порошенко утвердил эту памятную дату в 2015 году, предполагая, что в будущем этот праздник полностью заменит День Победы 9 мая.Тишина. Утро "Дня примирения" на Украине. Люди изредка подходят к памятнику вечной Славы, чтобы возложить цветы. Красные гвоздики почему-то лежат в мусорных контейнерах.Картина изменяется ближе к ночи. Здесь, на территории национального музея истории Украины во Второй мировой войне, собираются сотни людей, чтобы память погибших воинов. День примирения (эту памятную дату официально ввел Петр Порошенко в 2015 году) на Украине считают не иначе как сближением с Европой, но главное — отдалением от советских традиций. Но люди воспринимают как восьмое, так и девятое мая одинаково ценными."Первая минута мира" — основная памятная акция, которая проходит в Киеве. По традиции зажигают свечи, проходит минута молчания.Цветы сегодня возлагали в Днепре (бывший Днепропетровск), Чернигове, Харькове. День примирения — день, чтобы помнить погибших, а не переписывать историю. Это уже слова основателя "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрия Бойко. Он принял участие в церемонии захоронения красноармейцев в селе Гатное Киевской области."Это день святой, и мы никому не дадим его забыть, никому не дадим очернить память наших бойцов, которые освобождали Украину. И для этого мы все здесь", — сказал он.Уже несколько лет местные власти делают из Украины антироссийскую страну. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович вообще предложил перенести выходной день с девятое на восьмое число. Инициативу законодательно пока не поддержали. Но уже в рамках так называемого закона о декоммунизации запрещены любые советские знаки.Официальный символ дня примирения — красный мак. Георгиевская лента скорее символ агрессии. Елену Бережную — организатора памятного шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог российского "Бессмертного полка") в том году задержали полицейские за то, что она была в футболке с черно-оранжевым рисунком. Однако она доказала свою невиновность и уже 9 мая готова снова идти на шествие.С портретами своих родственников, героев Великой Отечественной, на улицы Киева, несмотря на провокации радикалов, выйдут около 200 тысяч человек. Столько зарегистрировали организаторы; старт акции — в 11 утра. Это те жители столицы Незалежной, которые национальную память ставят выше, чем политическую прихоть украинской власти.