Нападающий сборной России Александр Овечкин в преддверии чемпионата мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, рассказал об атмосфере в команде, поделился ожиданиями от турнира и дал оценку форварду ЦСКА Кириллу Капризову, играющему с ним и Кузнецовым в одной тройке.

Нападающий сборной России Александр Овечкин в преддверии чемпионата мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, рассказал об атмосфере в команде, поделился ожиданиями от турнира и дал оценку форварду ЦСКА Кириллу Капризову, играющему с ним и Кузнецовым в одной тройке."Команда очень хорошая. Друг друга все поддерживают. Мы едем только за победой. Других вариантов просто не может быть", – приводит слова Овечкина "Спорт-экспресс".Также он ответил на вопрос, как ему играется в одной тройке с Кириллом Капризовым. "Он талантливый – сто процентов. Опыт приведет его к чему-то хорошему", – заявил лучший снайпер регулярного сезона НХЛ.Ранее был объявлен состав сборной России на чемпионат мира в Братиславе и Кошице. Россияне являются главными фаворитами турнира. Напомним, что первый матч на мировом первенстве национальная команда проведет с норвежскими хоккеистами 10 мая.