Во многих странах Европы уже отметили День Победы. Соглашение о безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году вступило в силу поздним вечером 8 мая по европейскому времени, а в Москве тогда уже было 9 мая. С тех пор Европа отмечает этот праздник на день раньше.

Во многих странах Европы уже отметили День Победы. Соглашение о безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году вступило в силу поздним вечером 8 мая по европейскому времени, а в Москве тогда уже было 9 мая. С тех пор Европа отмечает этот праздник на день раньше.День Победы в Европе — именно так здесь называют восьмое мая. Крупнейшие памятные мероприятия традиционно проходят в Париже, и в этом году празднование Дня победы возглавил президент страны Эммануэль Макрон. Он возложил цветы к Вечному огню у Триумфальной арки и лично поздравил ветеранов. Отдал дань памяти и генералу Шарлю де Голлю, который во время Второй мировой стал символом французского Сопротивления. На улицах Парижа в это время проходили неофициальные торжества, там звучала русская музыка и русская речь вперемешку с французской марсельезой.На улицы Парижа, несмотря на дождь, вышел "Бессмертный полк": сотни участников акции несли портреты своих родственников, воевавших в годы Второй мировой. Колонна стартовала на знаменитом кладбище Пер-Лашез и дошла до площади Республики. Всего акция проходит в 12 городах Франции и не только в крупных. Например, в небольшом Монпелье, несмотря на дождь, колонна прошла по улицам города. А участники принесли не только фотографии воинов тех лет, но и памятные предметы.В Польше главная торжественная церемония прошла в столице страны. К могиле Неизвестного солдата возложили венки, там же чествовали ветеранов, оставшихся в живых и зачитали поименный список захороненных на этом месте. Всего же Польша потеряла не менее шести миллионов человек в годы войны. В соседней Чехии, для которой война стала не менее страшной, церемонию на Витковской горе начали с парада. Венок к памятнику возложил лично президент страны Милош Земан. Павших в годы войны почтили минутой молчания."Прежде всего, мы не должны забывать, что в Европе нет войны уже 74 года. И помнить, что жертвами последней войны стали десятки миллионов человек. Витков — памятное место для нашей страны, место, где мы отдаем дань уважения всем нашим солдатам и солдатам из других стран, которые боролись за нашу свободу. Этот великий день важно помнить, особенно молодому поколению ради будущего", — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.В Румынии памятную церемонию провели на мемориальном захоронении Херэстрэу в Бухаресте. Там возложили венки к монументу Советскому солдату, он посвящен воинам Красной армии, которые погибли, освобождая страну от фашистов.В Австрии, которая во время Второй Мировой поддерживала гитлеровскую Германию, обошлись без торжеств, но провели памятное собрание парламента. Канцлер страны пояснил, почему Австрии нельзя забывать о той войне."Сегодня мы живем вместе в объединенной Европе, мирной и свободной. И несмотря на все разногласия во внутренней политике, никто не ставит под сомнение наш мир и нашу свободу. Мы должны помнить те мрачные часы нашей истории, но смотреть в будущее с оптимизмом", — сказал Себастьян Курц, канцлер Австрии.В Израиле отметили Национальный день памяти. Он посвящен всем евреям, павшим во время войны или при исполнении обязанностей, а также жертвам терактов. Главная особенность этого дня в том, что ровно в 11 утра по всей стране звучит сирена, и люди на минуту останавливаются, где бы они ни находились.