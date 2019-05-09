Ольга Бузова попала под шквал критики другой известной ведущей Насти Ивлеевой. Знаменитость не стала проглатывать оскорбления.

Ольга Бузова попала под шквал критики другой известной ведущей Насти Ивлеевой. Знаменитость не стала проглатывать оскорбления.Настя Ивлеева жестко прошлась по певице и ведущей Ольге Бузовой. Звезда Сети высказала все, что думает о творчестве Ольги в своей YouTube-программе AgentShow 2.0.По словам Ивлеевой, ее часто сравнивают с Бузовой из-за того, что обе девушки резко стали набирать популярность. Однако Анастасия убеждена, что строила свою карьеру по кирпичику, а Ольга якобы ищет легкие пути и паразитирует на модных тенденциях. При этом в своем рассуждении Ивлеева использовала отборную матерщину, что никак ее не красило.Примечательно, что Бузова оперативно отреагировала на выпад недоброжелательницы, однако сделала она это в крайне странной форме. Звезда опубликовала в своем Instagram видео с абстрактными размышлениями."Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая мне приносит мне удовольствие, зарабатываю", – заявила она. Стоит отметить, что Ольга дергалась перед зеркалом, обращаясь, скорее всего, лично к Ивлеевой.