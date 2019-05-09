Кристина Орбакайте с радостью показывает, как проводит майские праздники в Италии. Поклонники певицы заметили сходство кумира с другой известной артисткой Лаймой Вайкуле.

Кристина Орбакайте с радостью показывает, как проводит майские праздники в Италии. Поклонники певицы заметили сходство кумира с другой известной артисткой Лаймой Вайкуле.47-летняя Орбакайте разместила в своем Instagram снимок, на котором певица присела на пенек, чтобы передохнуть после подъема на гору Монте-Соларо. "Поднялись на вершину острова Капри, пройдено 921 ступенька (это только вверх), теперь предстоит спуск!" – написала она.Стоит отметить, что большинство подписчиков звезды заинтересовались не живописными видами, а сходством Кристины с ее коллегой по сцене – Лаймой Вайкуле. "Вы прям как сестрички", "Лайма в молодости", – отметили пользователи Сети в комментариях.