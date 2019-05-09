Известный журналист скончался в возрасте 59 лет. Сергей Доренко упал с мотоцикла в центре столицы.

Известный журналист скончался в возрасте 59 лет. Сергей Доренко упал с мотоцикла в центре столицы.Он двигался со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно Сергей Доренко почувствовал недомогание. В районе дома 71 по улице Земляной вал он потерял управление мотоциклом.После Доренко пролетел наискосок по встречной полосе доотбойника. Вероятно, журналиста подвело сердце. Он пережил клиническую смерть.Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти Сергея Доренко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Сергей Доренко – легенда российской журналистики. С 1996 по 2000 год он вел информационнуюпрограмму "Время" и именную авторскую программу на телеканале ОРТ. Позжеон работал главным редактором "Русской службы новостей", в 2014-мперешел на радиостанцию "Говорит Москва". Не так давно завел блог на YouTube.Пользователи Сети выражаютсоболезнования близким и друзьям Сергея Доренко. "🙏🙏🙏 Соболезную родным и близким. Терпения...","Как так,ужааааас.Соболезнуем🙏😢", – пишут интернет обыватели.