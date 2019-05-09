Известный журналист скончался в возрасте 59 лет. Сергей Доренко упал с мотоцикла в центре столицы.
Известный журналист скончался в возрасте 59 лет. Сергей Доренко упал с мотоцикла в центре столицы.
Он двигался со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно Сергей Доренко почувствовал недомогание. В районе дома 71 по улице Земляной вал он потерял управление мотоциклом.
После Доренко пролетел наискосок по встречной полосе до
отбойника. Вероятно, журналиста подвело сердце. Он пережил клиническую смерть.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти Сергея Доренко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сергей Доренко – легенда российской журналистики. С 1996 по 2000 год он вел информационную
программу "Время" и именную авторскую программу на телеканале ОРТ. Позже
он работал главным редактором "Русской службы новостей", в 2014-м
перешел на радиостанцию "Говорит Москва". Не так давно завел блог на YouTube.
Пользователи Сети выражают
соболезнования близким и друзьям Сергея Доренко. "🙏🙏🙏 Соболезную родным и близким. Терпения...",
"Как так,ужааааас.Соболезнуем🙏😢", – пишут интернет обыватели.