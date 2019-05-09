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<a href="https://33live.ru/novosti/09-05-2019-major-milicii-v-otstavke-marina-ermolaeva-iz-vladimirskoj-oblasti-rasskazyvaet-o-svoem-dyade-uchastnike-velikoj-otechestvennoj-vojny-.html" target="_blank">Майор милиции в отставке Марина Ермолаева из Владимирской области рассказывает о своем дяде, участнике Великой Отечественной войны </a> - Более 60 лет семья Павла Васильевича Утёнкова искала информацию о месте его гибели.