Внезапная гибель 59-летнего журналиста Сергея Доренко после аварии ошарашила россиян. Одной из первых на трагедию отреагировала ведущая Ксения Собчак.

Внезапная гибель 59-летнего журналиста Сергея Доренко после аварии ошарашила россиян. Одной из первых на трагедию отреагировала ведущая Ксения Собчак.Звезда высказалась о произошедшем в собственном Telegram-канале. По ее словам, многие наверняка подумают, что в смерти Доренко далеко не все так однозначно.Тем не менее, Собчак практически уверена, что гибель знаменитого журналиста – неудачное стечение обстоятельств. "Сейчас будет масса конспирологических версий,но почему то в данном случае я верю в роковую случайность", – написала она.Отреагировала на смерть Сергея Доренко и руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Она разместила сообщение о нем в своем Telegram-канале."Нам будет вас не хватать. До свидания. Всего вам доброго", – прощаются с погибшим коллеги.Напомним, что Сергей Доренко умер вечером 9 мая. Предположительно, ему стало плохо, когда он ехал за рулем своего мотоцикла.По предварительным данным, журналист потерял управление и протаранил бетонное ограждение. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи .