Сотрудники полиции поблагодарили ветерана за Победу и чистое небо над головой...

Поздравить Леонида Андреевича Ющенко приехали начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, помощник начальника УВД по ВАО по РЛС полковник внутренней службы Дмитрий Медяник, начальник ОМВД России по району Соколиная гора подполковник полиции Виталий Борошенко, председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров и заместитель председателя Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин.«Ваш подвиг дал многим поколениям мирную и достойную жизнь. Спасибо вам за Победу и чистое небо над головой!» – сказал Алексей Кузнецов.Леониду Андреевичу были вручены именная открытка с добрыми пожеланиями, памятные подарки и букет цветов.Леонид Андреевич Ющенко родился 25 августа 1927 года в селе Квитки Кировоградской области. Он был еще мальчишкой, когда началась война.В 1944 году, когда Леониду Андреевичу было 17 лет, он вступил в ряды Красной Армии и после прохождения курса обучения был направлен в артиллерийский полк. Участвовал в боевых действиях в Румынии, затем в Варшаве уже в качестве минометчика.С 1945 по 1946 год Леонид Андреевич проходил службу на Западной Украине в тылу, где отслеживал и пресекал деятельность украинских националистов.В 1951 году Леонид Андреевич пошел служить в милицию. Сначала работал сотрудником патрульно-постовой службы в Кировоградской области. В 1953 году его перевели в Москву в 125 отдел милиции Первомайского района. Затем проработал 20 лет в 62 отделе милиции – сейчас Отдел МВД России по району Соколиная гора. В июне 1973 года вышел на пенсию.Леонид Андреевич награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». Также награжден ведомственными наградами «За безупречную службу» I, II и III степени.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73