9 мая ушел из жизни знаменитый журналист Сергей Доренко. Трагическое известие прокомментировал артист Андрей Разин.

9 мая ушел из жизни знаменитый журналист Сергей Доренко. Трагическое известие прокомментировал артист Андрей Разин.Несколько минут назад в микроблоге музыкального продюсера появился пост, посвященный главному редактору радиостанции "Говорит Москва". Андрей Разин рассказал, что в последний раз общался с Сергеем Доренко неделю назад. Тогда он даже не подозревал, что у журналиста могут быть проблемы со здоровьем."Есть информация, что Доренко ехал на мотоцикле, но вдруг упал. Возможно, у него оторвался тромб. Последний раз я с ним общался неделю назад, ничего не предвещало беды. Хороший был человек", – поделился своими мыслями продюсер.Не остался в стороне и спортивный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев. В посте, опубликованном в Instagram, он назвал Сергея Доренко "невероятно харизматичным человеком", "журналистом-акулой". "Горел асфальт, ты был его герой", – написал телеведущий.Напомним, что скончался 9 мая от остановки сердца. Журналист почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле в центре Москвы, передает ТАСС. Прохожие сразу вызвали медиков, однако врачам не удалось спасти его.Сергей Доренко работал главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с 2014 года. До этого журналист возглавлял "Русскую службу новостей". Он также был ведущим на Первом канале.