В самый торжественный, близкий и дорогой для нас день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мира вам и вашим близким!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, руководителей и весь личный состав с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!День Победы – священный праздник для всей страны и в жизни каждого из нас, торжество, завоеванное мужеством, кровью и перенесенными страданиями.За многие годы не иссякли память и гордость за воинов-освободителей! Вся мощь нашей страны – это единство народа, которому в тяжелое военное время ценой жизни многих людей удалось отстоять свободу и независимость нашей Родины, сохранить национальную культуру и государственность.В день воинской славы мы с глубочайшим уважением чествуем воинов-победителей и тружеников тыла, склоняем головы перед погибшими в самой кровопролитной битве за будущее в истории всего человечества.Более семи тысяч сотрудников столичной полиции за военные годы были награждены государственными наградами, восемь из них были удостоены звания «Герой Советского Союза», а московская милиция за ратный подвиг была удостоена наивысшей награды – ордена Боевого Красного Знамени.Уверен, что весь личный состав органов внутренних дел столицы, помня о славных подвигах старших поколений, и впредь будет верен своему служебному долгу и Присяге, надежно защищая права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных посягательств.Великий подвиг десятков миллионов людей подарил нам жизнь, свободу и мир. Мы безгранично благодарны всем тем, кто посвятил свою жизнь служению Родине! Вечная память погибшим! Слава и честь Героям войны!В самый торжественный, близкий и дорогой для нас день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мира вам и вашим близким!Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов