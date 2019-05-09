«В этот поистине всенародный праздник мы отдаем дань памяти и глубокого уважения воинам, которые самоотверженно боролись за свободу нашей Родины, отстояли право будущих поколений на мирную жизнь».
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В этот поистине всенародный праздник мы отдаем дань памяти и глубокого уважения воинам, которые самоотверженно боролись за свободу нашей Родины, отстояли право будущих поколений на мирную жизнь.
С первых дней войны сотрудники органов внутренних дел героически сражались на фронте. Они формировали партизанские отряды, выполняли разведывательно-диверсионные задачи во вражеском тылу.
Подвиг солдат правопорядка военного времени и сегодня остается для нас примером высочайшего мужества, безграничной любви к Родине и верности присяге.
В их честь впервые в истории на Параде 9 мая по Красной площади пройдет курсантский полицейский полк.
Мы благодарны ветеранам, которые, преодолев тяжелейшие испытания, победили фашизм, участвовали в восстановлении страны, посвятили всю свою жизнь благородному делу служения Отечеству.
Желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия.
Министр внутренних дел Российской Федерации
генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев