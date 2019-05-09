«В этот поистине всенародный праздник мы отдаем дань памяти и глубокого уважения воинам, которые самоотверженно боролись за свободу нашей Родины, отстояли право будущих поколений на мирную жизнь».

Уважаемые коллеги!Дорогие ветераны!Примите сердечные поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.В этот поистине всенародный праздник мы отдаем дань памяти и глубокого уважения воинам, которые самоотверженно боролись за свободу нашей Родины, отстояли право будущих поколений на мирную жизнь.С первых дней войны сотрудники органов внутренних дел героически сражались на фронте. Они формировали партизанские отряды, выполняли разведывательно-диверсионные задачи во вражеском тылу.Подвиг солдат правопорядка военного времени и сегодня остается для нас примером высочайшего мужества, безграничной любви к Родине и верности присяге.В их честь впервые в истории на Параде 9 мая по Красной площади пройдет курсантский полицейский полк.Мы благодарны ветеранам, которые, преодолев тяжелейшие испытания, победили фашизм, участвовали в восстановлении страны, посвятили всю свою жизнь благородному делу служения Отечеству.Желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия.Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев