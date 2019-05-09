9 мая, ранним утром начнет вещание информационный канал День Победы. Его ведущие и корреспонденты расскажут обо всем, что будет происходить в России в этот день, — от первых парадов на Дальнем Востоке до шествия Бессмертного полка по Москве.

Ранним утром 9 мая на "России 1" начнет вещание информационный канал "День Победы". Его ведущие и корреспонденты расскажут обо всем, что будет происходить в России в этот день, — от первых парадов на Дальнем Востоке до шествия "Бессмертного полка" по Москве.9 мая зрителям рекомендуем проснуться пораньше. Праздничный канал "День Победы" начнется ровно в 7 утра.В эфире — все, чем живет страна в этот особый день. Прямые включения от Мурманска до Сочи, от Петропавловска-Камчатского до Севастополя. В студии будет работать Евгений Попов. А в специальной выездной студии — Ольга Скабеева.В 10 утра — главный Военный парад на Красной площади в прямом эфире телеканала "Россия". Уникальные точки съемки, лучшие ракурсы, детали, которые вы увидите только у нас.По окончании парада — продолжение праздничного канала "День Победы". А вслед за ним — гала-концерт "Спасибо за верность, потомки!" в Государственном Кремлевском Дворце. На сцене — всенародно любимые артисты.В течение всего дня — "Вести". Наши корреспонденты будут работать в десятках точек по всей стране.В 15 часов — самая трогательная часть праздника. Шествие "Бессмертный полк". Еще одна наша выездная студия — в самом сердце столицы — на Манежной площади. Андрей Малахов и Михаил Зеленский встретят участников шествия и вместе с ними вспомнят истории подвигов наших дедов и прадедов.Традиционное место встречи — площадь Белорусского вокзала, от которого в 41-м уходили первые эшелоны на фронт. И мы начнем свой прямой эфир именно отсюда. Итог праздника подведем в "Больших Вестях в 20:00".А сразу после — премьера. Впервые в телеэфире — фильм "Т-34". Удивительная киноистория побега советских воинов на легендарном танке из немецкого плена, уже стала культовым фильмом. В этом году "Т-34" собрал больше зрителей, чем любой другой фильм в российском прокате."Сумели так создать фильм, так показать, как оно в действительности было. Как жизнь была танкистов, как они воевали", — сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ерошенко.Это фильм о легендарной машине Красной Армии, который уже собрал в кино целую армию поклонников, теперь сможет увидеть каждый.