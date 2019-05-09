Нацпроекты год спустя. Сегодня Владимир Путин собрал Совет по стратегическому планированию, чтобы подвести первые итоги работы, начатой с подписанием майского указа. Речь шла не только о результатах, но и о подходе к этой работе, которая, по словам президента, должна во всём ориентироваться не на ведомственную статистику, а на ожидания людей.

Нацпроекты год спустя. Сегодня Владимир Путин собрал Совет по стратегическому планированию, чтобы подвести первые итоги работы, начатой с подписанием майского указа. Речь шла не только о результатах, но и о подходе к этой работе, которая, по словам президента, должна во всём ориентироваться не на ведомственную статистику, а на ожидания людей. При этом глава государства привел конкретные примеры ситуаций, в которых эти ожидания пока не оправдываются.Среди участников встречи — министры, губернаторы, руководители общественных организаций. Заседание — спустя год после подписания майского указа. И сейчас промежуточные итоги, и выводы, как идёт работа.Президент начинает заседание с минуты молчания по погибших в катастрофе лайнера, выполнявшего рейс Москва Мурманск."В Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческого жизней, поэтому я прошу почтить память погибших", — сказал он.Сегодня на повестке детальное обсуждение о том, как идёт реализация двенадцати национальных проектов. Это своего рода инвентаризация — что сделано, с какими проблемами столкнулись. При этом главный акцент — нацпроекты не должны оставаться лишь проектами."Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики. Им не важно, как согласовывали, когда перечисляли средства на те или иные мероприятия, гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас. Обращаюсь ко всем должностным лицам, которые отвечают за реализацию нацпроектов. Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые, понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека", — подчеркнул глава государства.Но чтобы был результат, должно меняться и качество работы чиновников."Мы вновь нередко сталкиваемся с инертным, бюрократическим подходом, с желанием переложить ответственность. Буквально по своему усмотрению переносятся сроки подготовки нормативных актов и реализации мероприятий нацпроектов. Одна задержка тянет за собой целую цепочку других. В итоге работа буксует. Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться. Когда в Послании, подчеркиваю, что времени на раскачку нет, это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам", — отметил Путин.Одна из главных задач — продукция российских производителей должна завоевать место на отечественном рынке. Однако на деле возникают искусственные барьеры."Технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально искусственно рисуются под конкретного производителя. Иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании по сути задвигаются на периферию. Они подчас даже не могут участвовать в конкурсах. Так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а свои, далеко не с оптимальными предложениями и с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь", – поставил задачу президент.Вот один из примеров — в Москве на одном из предприятий освоили выпуск уникальной медицинской продукции. Казалось бы, и в регионах должен быть спрос. Но возникли проблемы."Продукция этого предприятия — отечественные эндо-протезы тазобедренного сустава, соответствующие мировому уровню и по цене, и по качеству. Однако, в некоторых регионах при торгах конкурсная документация составляется таким образом, что единым лотом заказываются протезы тазобедренного, локтевого и коленного сустава, которые они еще не освоили, не делают. Вот таким элегантным образом с конкурса убираются отечественные производители", — сообщил Юрий Борисов, заместитель премьер-министра России.Но успех во многом зависит от слаженности работы самых разных ведомств. Нельзя сидеть сложа руки, акцентирует внимание Путин — нужно активнее помогать отечественным компаниям."Не устраняйтесь от этой работы, не делайте вид, что вас это не касается. Я и ко всем хочу обратиться. Вот узковедомственно, вот это я буду делать, а вы там не сделали, и наплевать на вас и чего там дальше будет происходить, меня не касается. Активнее надо работать. Заинтересованность должна быть в достижении конкретного результата. Давайте быстрее", — заявил руководитель страны.Среди важнейших аспектов — демография. Важнейшая форма поддержки — материнский капитал."288 тысяч семей смогли распорядиться ранее выданным материнским капиталом, при этом 74% использовали средства материнского капитала на решение жилищных проблем, что говорит о том, что обеспечение жильем остается абсолютным приоритетом для семей, имеющих детей", — проинформировала общественность Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра России.Прогресс — в системе образования. 48 российских вузов входят в ведущие мировые рейтинги. Не менее важно, чтобы школьники могли попробовать себя в разных начинаниях. Например, в музыке. Деятели культуры высказывали обеспокоенность — количество музыкальных школ ни в коем случае не должно сокращаться."Школы не ликвидируете музыкальные, нет?" – спросил Путин."Нет. Мы вместе работаем", — ответила Ольга Голодец, заместитель премьер-министра России."Там опасения были, связанные с возможной ликвидацией этих школ. Правда, вот Владимир Ростиславович [Мединский, министр культуры] сказал, что этого не будет. Надеюсь, что этого не произойдет", — подчеркнул Путин.Особая роль отводится Общероссийскому народному фронту. Там будут следить, чтобы перед тем, как принимать решения, чиновники советовались с людьми."Построили по программе "Федеральное благоустройство" детскую площадку в чистом поле на окраине деревни. 100 метров до ближайшего дома. Рядом склад навоза. Спрашиваем, чем руководствовался глава администрации, когда выбирал это чудесное место. Ну, своим представлением о том, что в 2022-м году на этом поле будет новая жилая застройка и тогда эта детская площадка пригодится", — доложил Михаил Развожаев, руководитель исполкома ОНФ.Национальные проекты, — а на их реализацию направят более 25 триллионов рублей — уникальный шанс для отечественных технологий. Мировая экономика знает немало примеров, когда государства совершали настоящий рывок, грамотно отстаивая свои национальные интересы."Южные корейцы в 60-х годах приняли программу судостроения, выдавили всех с рынка. Дали возможность своим развиваться. И сейчас к ним не подойти, потому что они действительно номер один по крупнотоннажным судам вместе с китайцами. Вот и все. Вот вам и рынок. Конечно, нужно думать о конкуренции, но не нужно прикрываться необходимостью конкурентной борьбы для того, чтобы душить своего производителя. Я посмотрю еще, что там будет происходить", — пообещал Путин.Обсуждение — накануне Дня победы. Но перерыва в работе быть не должно."Я хочу, чтобы вы просто осознали, что кроме вот дискуссий подобного рода, с камерами или без таковых, мы внимательно будем наблюдать за результатами по каждой отрасли и по каждому региону. Чтобы не было иллюзий, что мы сейчас вот, как в обычном порядке, потрещим языком, разойдемся и пойдем там парад принимать. Парады парадами, значит, оркестры оркестрами — результат нужен работы стране. Я вас прошу вот об этом не забывать ни на секунду. С наступающим вас праздником", — подвел итог президент.Разговор шел почти два часа. Выводы теперь предстоит сделать и федеральным ведомствам, и регионам.