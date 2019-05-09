Герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имя наследника.

Герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденногопервенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имянаследника.Елизавета II была очень рада познакомиться с правнуком. Она одобриларешение родителей назвать малыша Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Ксожалению, титул сын принца Гарри и Меган Маркл не получит.Примечательно, что малыш не просто так получил такое необычноеимя, в нем кроется зашифрованное послание: "Храбрый сын Гарри". Поясним: Арчи – этоуменьшительное от немецкого имени Арчибальд, которое переводится как "Храбрый".А вот второе – Гаррисон в буквальном смысле читается как "сын Гарри".Как писали "Дни.ру"сегодня, 8 мая, маленького Арчи представили не только августейшей прабабушке,но и всему миру. Меган Маркл и Принц Гарри продемонстрировали совместные снимкис сыном.Примечательно, что фотографировалмонаршее семейство всего один корреспондент. Именно этому счастливчику новоиспеченная мамадала первое интервью после родов. сообщила, что теперь у нее есть двасамых лучших парня в мире. Меж тем Принц Гарри заметил, что сын обладаетзамечательным характером.Отметим, что многим фанатам королевской семьи не дает покоетот факт, что герцогиня Сассекская нарушила традиции и отказалась показыватьмладенца сразу после рождения, как это делала супруга принца Уильяма КейтМиддлтон и принцесса Диана. Некоторые полагают, что что-то скрываетот публики.