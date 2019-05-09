Герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного
первенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имя
наследника.
Герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного
первенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имя
наследника.
Елизавета II была очень рада познакомиться с правнуком. Она одобрила
решение родителей назвать малыша Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. К
сожалению, титул сын принца Гарри и Меган Маркл не получит.
Примечательно, что малыш не просто так получил такое необычное
имя, в нем кроется зашифрованное послание: "Храбрый сын Гарри". Поясним: Арчи – это
уменьшительное от немецкого имени Арчибальд, которое переводится как "Храбрый".
А вот второе – Гаррисон в буквальном смысле читается как "сын Гарри".
Как писали "Дни.ру"
сегодня, 8 мая, маленького Арчи представили не только августейшей прабабушке,
но и всему миру. Меган Маркл и Принц Гарри продемонстрировали совместные снимки
с сыном.
Примечательно, что фотографировал
монаршее семейство всего один корреспондент. Именно этому счастливчику новоиспеченная мама
дала первое интервью после родов. сообщила, что теперь у нее есть два
самых лучших парня в мире. Меж тем Принц Гарри заметил, что сын обладает
замечательным характером.
Отметим, что многим фанатам королевской семьи не дает покое
тот факт, что герцогиня Сассекская нарушила традиции и отказалась показывать
младенца сразу после рождения, как это делала супруга принца Уильяма Кейт
Миддлтон и принцесса Диана. Некоторые полагают, что что-то скрывает
от публики.