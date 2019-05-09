Ветерана поблагодарили за мужество и отвагу, а самое главное – за то, что ценой своей жизни он сражался за победу в Великой Отечественной войне...

Вместе с врио начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковником юстиции Виктором Городковым поздравить ветерана с 74-й годовщиной Дня Победы приехал командир ПОиКПиО полковник полиции Леонид Спасский.Ветеран Великой Отечественной войны Сабанин Михаил Игнатьевич родился в 1925 году, в многодетной семье, окончил 6 классов средней школы, после чего устроился работать пахарем в бригаду к отцу, а в декабре 1942 года, когда ему исполнилось всего 17 лет, был призван в ряды Красной Армии. По распределению Михаил Игнатьевич был направлен в Гороховецкие лагеря Владимирской области для ускоренного обучения военной специальности.В 1944 году был распределен в Белоруссию в составе 113-й маршевой батареи первого Белорусского фронта. Так, в ожесточенных боях дошел до Берлина. С 1946 по 1948 год принимал участие в Парадах Победы на Красной площади.В июне 1948 года Михаил Игнатьевич был демобилизован и по комсомольской путевке прибыл в Москву для трудоустройства, где до 1984 года служил в конвойном полку милиции. Свою службу закончил в должности старшины полка. На счету Михаила Игнатьевича множество различных наград, таких как орден «Отечественной войны» 2-й степени, медали «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и многие другие.За чашкой чая, в уютной обстановке, Михаил Игнатьевич рассказал гостям о тех страшных годах и признался, что воспоминания о войне и по сей день живы в его памяти.В свою очередь гости от лица ГУ МВД России по г. Москве поблагодарили ветерана за мужество и отвагу, а самое главное – за то, что ценой своей жизни он сражался за победу в Великой Отечественной войне, пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53