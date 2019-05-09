Сотрудники полиции от чистого сердца поздравили ветеранов с Днем Победы, пожелали им крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа...

Руководители УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с начальниками территориальных ОМВД поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.Помощник начальника УВД по САО по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений Иванов совместно с начальником ОМВД России по Войковскому району подполковником полиции Ильей Тимковым, помощником начальника ОМВД России по Войковскому району по работе с личным составом майором внутренней службы Натальей Коршун и врио начальника ОМПО майором внутренней службы Александрой Саенковой посетили ветерана Ивана Ландаря.Иван Алексеевич родился 10 марта 1929 года. В органах внутренних дел служил почти 30 лет. На заслуженный отдых ушел в 1982 году с должностного поста заместителя начальника Ленинградского РУВД города Москвы. Награжден различными государственными наградами.Заместитель начальника – начальник полиции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Евгений Подобный совместно с заместителем командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве майором полиции Максимом Сушковым, членом Общественного совета при УВД по САО Владимиром Носовым посетили ветерана Николая Терчикова.Николай Терчиков родился в селе Гладкие-Выселки Рязанской губернии 2 мая 1925 года. В 1930 семья переехала в Москву. Николай, окончив 7 классов в 1940 году, поступил в ремесленное училище при Московском тормозном заводе, расположенном на Московской улице. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, мгновенно изменив судьбы миллионов людей. Николаю Васильевичу была досрочно присвоена специальность «слесарь-инструментальщик 3 разряда», и уже в июле 1941 года он по распределению был направлен в войсковую часть № 67748 «Автобронетанковая ремонтная база». Когда немецкие войска подошли к Москве, войсковую часть, в которой находился Николай Терчиков, перевели на военное положение и причислили к Западному фронту, которым в то время командовал Георгий Константинович Жуков. В эти тяжелые для всего советского народа дни Николай Терчиков трудился на ПАРМе (Передвижная ремонтная мастерская), восстанавливая разрушенную врагом советскую технику. После окончания войны Николай Терчиков в 1945 году поступил в Московский автотранспортный техникум на дневное отделение, и, успешно окончив его в 1949 году, был отобран на службу в КГБ СССР, где проработал до 1952 года. В 1952 году поступил на службу в ГАИ г. Москвы на должность государственного автомобильного инспектора, прослужив на этой должности 18 лет. В 1976 году Николай Васильевич был назначен заместителем начальника ГАИ Фрунзенского района, прослужив на этой должности 4 года, стал начальником ГАИ Фрунзенского района. В 1988 году в звании майора милиции Николай Васильевич вышел на заслуженный отдых. Одной из самых главных наград Николай Васильевич считает знак «Отличник Милиции», которым он был награжден в 1968 году.Приказом Министра внутренних дел РФ от 25 сентября 2000 года №989 Николаю Терчикову присвоено звание «подполковник милиции в отставке».Заместитель начальника УВД по САО полковник внутренней службы Владимир Сухоставец совместно с начальником ОМВД России по району Коптево полковником полиции Ильей Сусниным, председателем Совета ветеранов при УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Федором Павличем и членом Общественного совета при УВД по САО Марией Титчевой посетили ветерана Виктора Люлина.Виктор Федорович родился 28 января 1926 года. Он был призван в армию в ноябре 1944 года, где в течение последующих 8-ми лет состоял на службе в резервных воинских частях, начиная с подготовки в учебной дивизии. Впоследствии был 1-м минометчиком 82-х мм минометов мотострелковой девизии. Затем часть, где он служил, была передислоцирована в Чехословакию, где Виктора Люлина приняли в 123-й батальон связи. Там он прошел обучение на должность линейного связного воинского отделения, дослужившись до начальника пост-вноса, регулирующего перемещение самолетов противника, а также взлеты и посадку самолетов армии Советского Союза. В дальнейшем его назначили телеграфистом аппаратов СТ-35. В этой должности Виктор Люлин проработал более 2-х лет. В 1950-м году был назначен начальником пунктов сбора донесений дивизии, занимавшейся рассылкой документации армии во все части и их штабы. Службу в армии завершил в должности командира хозяйственного отделения.В 1953 году поступил на службу в органы внутренних дел, прослужив в должности постового милиционера последующие 7 лет. В период с 1960 по 1964 год получил повышение по службе и был назначен участковым-уполномоченным милиции, а затем в 1970 году – оперуполномоченным уголовного розыска. В дальнейшем был назначен старшим инспектором Управления профилактической службы Тимирязевского района. В этой должности Виктор Федорович проработал 7 лет, дослужившись до начальника Инспекции штрафных работ и трудоустройства, где он прослужил также 7 лет вплоть до отставки в звании подполковника милиции.Юрист по образованию, Виктор Федорович проработал в милиции 32 года, являясь образцом преданности в служении Родине и своему делу.Руководители УВД от чистого сердца поздравили ветеранов с Днем Победы, пожелали им крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа. За неоценимый вклад в Победу, за годы службы от лица всех полицейских севера столицы каждому ветерану были вручены цветы и памятные подарки.Ветераны с волнением и улыбками встречали гостей, вспоминали годы войны. Иван Ландарь не только рассказал о памятных днях своей жизни, но и сыграл на баяне песни своей молодости. Ветераны поблагодарили за заботу, оказываемую помощь, пожелали успехов в работе всем сотрудникам Управления.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29