Сегодня вся Россия отмечает 74-ю годовщину знаменательного события
Сегодня вся Россия отмечает 74-ю годовщину знаменательного события
Сегодня вся Россия отмечает 74-ю годовщину знаменательной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Со столь важным праздником жителей Владимирской области поздравили руководители нашего региона:
Уважаемые жители Владимирской области, дорогие земляки!
С Днем Победы!
Губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин
Председатель ЗакСобрания
Владимирской области
Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области
Сергей Мамеев