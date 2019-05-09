Сегодня вся Россия отмечает 74-ю годовщину знаменательного события

Сегодня вся Россия отмечает 74-ю годовщину знаменательного событияСегодня вся Россия отмечает 74-ю годовщину знаменательной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Со столь важным праздником жителей Владимирской области поздравили руководители нашего региона:Уважаемые жители Владимирской области, дорогие земляки!С Днем Победы!Губернатор Владимирской областиВладимир СипягинПредседатель ЗакСобранияВладимирской областиВладимир КиселёвГлавный федеральный инспекторпо Владимирской областиСергей Мамеев