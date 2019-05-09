Камеры видеонаблюдения запечатлели последние секунды жизни знаменитого журналиста Сергея Доренко. Видео утекло в Сеть.

Камеры видеонаблюдения запечатлели последние секунды жизни знаменитого журналиста Сергея Доренко. Видео утекло в Сеть.На опубликованных кадрах видно, как Сергей Доренко теряет управление мотоциклом. Он заваливается на бок и выезжает на встречную полосу движения. Ролик публикует телеканал "360".По предварительным данным, Сергей Доренко. Прибывшие на место случившегося медики не смогли его спасти.