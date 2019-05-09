В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности во время празднования привлечено свыше 180 тысяч сотрудников МВД России.

«9 мая на территории страны проходит более 18,5 тысяч массовых мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военные парады и колонны, праздничные концерты, акции и шествия охватывают более 6,5 тысяч городов и населенных пунктов Российской Федерации.Традиционно на Красной площади в Москве прошёл парад военной техники и военнослужащих в ознаменование Дня Победы. Впервые в истории в состав пешего парадного расчёта включен батальон Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности во время празднования привлечено свыше 180 тысяч сотрудников МВД России. Также задействованы военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований и работники частных охранных организаций», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.