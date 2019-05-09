С добрыми пожеланиями в этот праздничный день Виктору Скоробогатову вручили весенний букет цветов, памятную открытку и подарок...

На торжественную встречу с Виктором Ивановичем Скоробогатовым приехали начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, помощник начальника УВД по ВАО по РЛС полковник внутренней службы Дмитрий Медяник, начальник ОМВД России по району Перово полковник полиции Александр Жарков, заместитель председателя Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин и председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров.С добрыми пожеланиями в этот праздничный день начальник УВД по ВАО вручил Виктору Ивановичу весенний букет цветов, памятную открытку и подарок.За праздничным столом собрались гости, родные и близкие ветерана, а также его супруга, с которой он рука об руку идет по жизни уже 64 года. В октябре этого года они справят 65-летний юбилей совместной жизни – «железную свадьбу».За чашкой чая ветеран вспоминал свои молодые годы. Виктор Иванович Скоробогатов родился 20 сентября 1926 года в селе Знаменка Никифоровского района Тамбовской области.В феврале 1943 года призвался в армию. Служить Виктора Ивановича отправили на Воронежский фронт в зенитную батарею. Дошел до Праги будучи в звании старшины командира орудия. Дальнейшая служба проходила на Украине.В 1950 году Виктор Иванович демобилизовался и вернулся домой в Тамбовскую область.Затем Виктора Ивановича пригласили на службу в милицию. Сначала он был милиционером-водителем в Отделе милиции Раменского района Московской области, где и познакомился со своей будущей супругой.Сейчас у Виктора Ивановича большая и дружная семья: дочь, сын, внук и два правнука. Сын Николай по примеру отца пошел служить в полицию, отдав 20 лет службе в Госавтоинспекции г. Москвы.Далее Виктор Иванович был назначен в Москву, в Калининский Отдел, позднее переименованный в Перовский РОВД.В 1976 году Виктор Иванович вышел на пенсию в звании старшины.Награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». Имеет ведомственные награды: «Отличник службы», «За безупречную службу» I, II и III степени.На прощание Алексей Кузнецов пожелал Виктору Ивановичу и его супруге здоровья и бодрости духа.«С нетерпением ждем встречи на праздновании 65-летия совместной жизни», – отметил Алексей Кузнецов.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73