Советник премьер-министра Великобритании прибудет в Москву на следующей неделе. Целью визита станет его встреча с российскими коллегами.

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прибудет в Москву на следующей неделе. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на британскую дипломатическую миссию в Москве.Советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тернер, как сообщили в посольстве, посетит Москву на следующей неделе. Целью визита станет его встреча с российскими коллегами.