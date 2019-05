Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали имя своему первенцу. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram. Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая рано утром. Ребенок является седьмым претендентом на британский трон.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали имя своему первенцу. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.Первенец получил имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. На черно-белом снимке, опубликованном в приложении, Меган Маркл держит на руках сына Арчи. Над ним склонилась королева Елизавета II, которая стала прабабушкой в восьмой раз. Также на кадре можно увидеть мать герцогини Сассекской Дорию Рэгленд. Чуть поодаль за происходящим наблюдает отец ребенка принц Гарри, а также 97-летний супруг королевы принц Филипп.View this post on InstagramThe Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion. Photo credit: Chris Allerton ї️SussexRoyalA post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on May 8, 2019 at 8:39am PDTРанее 8 мая королевская семья впервые показала Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора обществу. Они пригласили фотографов и телеоператоров. Во время съемки родители рассказали о спокойном характере ребенка.Сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая рано утром. Ребенок является седьмым претендентом на британский трон.