В гороскопе нового президента
Украины вообще нет указаний на то, что он мог бы стать великим деятелем. Но в
карте прослеживается период обнуления жизни. Астрологический прогноз Владимиру Зеленскому по просьбе Дни.ру составил астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.
В гороскопе нового президента
Украины вообще нет указаний на то, что он мог бы стать великим деятелем. Но в
карте прослеживается период "обнуления жизни". Астрологический прогноз Владимиру Зеленскому по просьбе "Дни.ру" составил .
Дата рождения Владимира
Зеленского – 25 января 1978 года. По гороскопу – Водолей. Очень символично, что
в эру Водолея все знаковые места на мировой политической арене заняли представители
именно воздушной стихии – Водолеи, Близнецы и Весы.
"Новая программа жизни включилась, когда
Владимиру Зеленскому исполнилось 40 лет. И на данном этапе артист в любом
случае радикально сменил бы сферу деятельности, – рассказывает Дмитрий Шимко. – Если брать Порошенко, Тимошенко и
Зеленского, то по сравнению с другими кандидатами у новоизбранного президента
самый слабый гороскоп. И, кстати, не лучший период жизни. Семилетний цикл (от
40 до 47 лет) в каббалистической нумерологии характеризуется как период, когда
все, что бы ты ни делал, будешь сто раз не прав, и весь мир будет против тебя. Но
здесь есть некоторое противоречие, связанное с его характером".
Владимир Зеленский – очень удачливый
человек. Любые падения в его судьбе несут незначительные потери. Например, если
бы он оказался на посту президента благополучной страны, можно было бы смело
прогнозировать, что он отработает весь пятилетний срок, а после его истечения тихо
уйдет из политики. "Но у меня есть подозрение, что Зеленский может не продержаться
в президентском кресле пять лет. В гороскопе видна точка перехода – в 44 года. Правда это может также говорить о том, что бывший юморист начнет стоить собственную бизнес-империю,
еще находясь на посту президента", – рассуждает астротиполог.
По словам эксперта, карьера очень хорошо
раскрыта в дате рождения молодого президента. Он успешный человек, настоящий
управленец, истинный глава государства. Обаятельный тиран – жесткий, прагматичный, расчетливый и действительно толковый. Этот
человек четко понимает развитие любой ситуации. Он однозначно на своем месте. Другое
дело, что оказался на посту в неподходящее время.
"Сейчас в жизни Зеленского наступает
довольно опасный период, – предупреждает Шимко. – Каждый день могут быть сюрпризы. Казалось бы, все идет
хорошо, он получил большую поддержку. Но в работе возможны прорехи, слабые
точки. Не исключено, что его будут пытаться скинуть с поста, или начнутся
проблемы со здоровьем, или же какая-то невинная оплошность обернется большим
скандалом. По сути, весь срок ему нужно ходить и оглядываться, защищать репутацию
– за Зеленским пристально наблюдают оппоненты и враги".
В гороскопе также наблюдаются
проблемы с личной жизнью, причем раскол семьи начался в прошлом году. И, скорее
всего, он не развелся лишь потому, что вынужден соблюдать некоторые законы
политики.
"Я на 99% уверен, что второго президентского
срока у Зеленского не будет. Дай бог, чтобы он отсидел достойно хотя бы первый
срок. И тут как раз можно надеяться на его удачливость и черты характера,
благодаря которым он способен удерживать практически любые ситуации", – говорит нумеролог.
Многие говорили, что юморист –
ставленник олигарха. Шимко подтвердил, что Зеленский действительно зашел в президентскую кампанию
с подачи статусного человека и пока находится в чьих-то руках. "Судя по гороскопу, он получил предложение принять участие в президентской гонке осенью
2018 года. И тот, кто поддержал Зеленского как кандидата, уверен, что сможет и дальше управлять главой Украины. Но
этот тандем рушится к концу 2019 года, – утверждает . – Владимир Зеленский, почувствовав свою силу, будет
двигаться самостоятельно. Ключевым для молодого президента станет 2020 год. Он наконец
почувствует себя самостоятельной фигурой и на него не смогут влиять "кукловоды".
И именно следующий год говорит о выравнивании отношений с другими странами. Так
что, возможно, именно Зеленский станет инициатором налаживания отношений с
Россией".