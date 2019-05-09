Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино не смог сдержать слез после победы своей команды в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов против голландского Аякса. По мнению аргентинского специалиста, футболисты шпор провели потрясающий второй тайм, сделавший их героями.

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не смог сдержать слез после победы своей команды в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов против голландского "Аякса". По мнению аргентинского специалиста, футболисты "шпор" провели потрясающий второй тайм, сделавший их героями."Спасибо футболу, спасибо парням. Эти игроки – мои герои. Второй тайм с "Аяксом" получился потрясающим. Я благодарен судьбе, что стал тренером", – цитирует Почеттино Sky Sports.Напомним, что "Тоттенхэм" в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов, уступая "Аяксу" после первого тайма 0:2, сумел добиться победы со счетом 3:2 и вышел по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов.