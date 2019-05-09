Отель Big Idaho Potato Hotel заработал только в начале мая.

В США на одной из ферм в Айдахо заработал необычный отель. Он выглядит как огромная картофелина, материалом для изготовления которой стало дерево. Весит суперкартошка около 6 тонн. Ее изготовили около 7 лет назад для фермерского праздника, а сейчас владельцы решили превратить картофелину в гостиницу.Владельцы не могут пожаловаться на недостаток постояльцев. Желающих расположиться в гигантской картофелине немало. Впрочем, всем придется встать в очередь – в гостинице есть всего один номер, за ночь в котором придется отдать 200 долларов.