09.05.2019

2019-05-09 16:15:41

Умер народный артист СССР

Умер народный артист СССР Ариф Меликов. Выдающийся азербайджанский композитор скончался в возрасте 85 лет.



Меликов будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения. Стоит отметить, что композитор был удостоен звания народного артиста СССР в 1986 году, передает РИА Новости.