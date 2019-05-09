Баскетболисты казанского УНИКСа в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ добились выездной победы над эстонским Калевым. Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счетом 96:84 в пользу российского клуба. Эта победа вывела казанских баскетболистов в полуфинал турнира.

Баскетболисты казанского УНИКСа в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ добились выездной победы над эстонским "Калевым". Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счетом 96:84 в пользу российского клуба. Эта победа вывела казанских баскетболистов в полуфинал турнира.Самым результативным игроком матча оказался защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 24 очка. В составе проигравшей команды самым забивным стал разыгрывающий Бранко Миркович. Он принес "Калеву" 14 баллов.Счет в серии до трех побед стал 3:0. Ранее УНИКС в Казани дважды обыграл клуб из Таллина. В полуфинале казанцы сразятся с победителем пары "Химки" – "Астана".