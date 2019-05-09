09.05.2019

2019-05-09 18:20:33

В центре Москвы проходит шествие «Бессмертного полка»

«В столице проходит традиционная акция «Бессмертный полк», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В шествии участвуют порядка 700 тысяч человек.