09.05.2019

2019-05-09 16:55:37

В Москве из окна выпал ребенок

В Москве ребенок выпал из окна квартиры. ЧП произошло недалеко от школы.



По свидетельствам очевидцев, на место прибыл вертолет МЧС. Кроме того, приехали несколько карет скорой помощи. О состоянии ребенка на данный момент не уточняется, передает РЕН ТВ.