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<a href="https://33live.ru/novosti/09-05-2019-v-ramkax-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-o-svoej-mame-truzhenice-tyla-rasskazyvaet-veteran-organov-vnutrennix-del-iz-aleksandrovskogo-rajona-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">В рамках акции Я помню. Я горжусь. Служу России! о своей маме, труженице тыла, рассказывает ветеран органов внутренних дел из Александровского района Владимирской области</a> - Когда началась война, Анисимовой Раисе Александровне было всего 10 лет.