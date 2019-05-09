На эти цели из бюджета области выделили более 2 миллионов рублей

На эти цели из бюджета области выделили более 2 миллионов рублейВ Судогодской центральной районной больнице отремонтировали отделения реанимации и гинекологии. На эти цели из бюджета области выделили более 2 миллионов рублей. В этом году гинекологическое отделение больницы оснастят современной медицинской техникой на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.Так, например, арсенал медиков пополнят высокотехнологичным эндоскопическим оборудованием - гистерорезектоскоп. С его помощью врачи могут выполнять сложные гинекологические операции с использованием малотравматичных методов.В отремонтированном отделении реанимации и интенсивной терапии ЦРБ для повышения качества медпомощи установили централизованную систему подачи кислорода. Кроме того, в реанимационной палате развернули допкойки для послеоперационных пациентов.Судогодская ЦРБ стала не только более современной, но и безопасной. В 2019 году в ней полностью заменили пожарную сигнализацию и установили внутреннее и наружное видеонаблюдение. На эти цели из бюджета региона выделили 2,2 миллиона рублей.Напомним, что в 2019 году в Судогде также отремонтировали взрослую поликлинику. Там появились безбарьерная регистратура с элементами бережливого производства, удобные места ожидания, а также электронное табло с расписанием приема медиков. Совсем скоро взрослая поликлиника преобразится и снаружи – там отремонтируют фасад и входную группу.На очереди – ремонт детской поликлиники, который начнется уже в этом году. В структурном подразделении районной больницы откроют бережливую регистратуру, появятся удобные места ожидания и другие атрибуты современного медучреждения.В 2018 году в Судогодской ЦРБ существенно укрепился и кадровый состав. По программе «Земский доктор» в больницу трудоустроились сразу 7 докторов. Среди них 2 хирурга, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи, акушер-гинеколог и невролог.