В гороскопе нового президента Украины вообще нет указаний на то, что он мог бы стать великим деятелем. Но в карте прослеживается период обнуления жизни. Астрологический прогноз Владимиру Зеленскому по просьбе Дни.ру составил астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.

В гороскопе нового президентаУкраины вообще нет указаний на то, что он мог бы стать великим деятелем. Но вкарте прослеживается период "обнуления жизни". Астрологический прогноз Владимиру Зеленскому по просьбе "Дни.ру" составил .Дата рождения ВладимираЗеленского – 25 января 1978 года. По гороскопу – Водолей. Очень символично, чтов эру Водолея все знаковые места на мировой политической арене заняли представителиименно воздушной стихии – Водолеи, Близнецы и Весы."Новая программа жизни включилась, когдаВладимиру Зеленскому исполнилось 40 лет. И на данном этапе артист в любомслучае радикально сменил бы сферу деятельности, – рассказывает Дмитрий Шимко. – Если брать Порошенко, Тимошенко иЗеленского, то по сравнению с другими кандидатами у новоизбранного президентасамый слабый гороскоп. И, кстати, не лучший период жизни. Семилетний цикл (от40 до 47 лет) в каббалистической нумерологии характеризуется как период, когдавсе, что бы ты ни делал, будешь сто раз не прав, и весь мир будет против тебя. Ноздесь есть некоторое противоречие, связанное с его характером".Владимир Зеленский – очень удачливыйчеловек. Любые падения в его судьбе несут незначительные потери. Например, еслибы он оказался на посту президента благополучной страны, можно было бы смелопрогнозировать, что он отработает весь пятилетний срок, а после его истечения тихоуйдет из политики. "Но у меня есть подозрение, что Зеленский может не продержатьсяв президентском кресле пять лет. В гороскопе видна точка перехода – в 44 года. Правда это может также говорить о том, что бывший юморист начнет стоить собственную бизнес-империю,еще находясь на посту президента", – рассуждает астротиполог.По словам эксперта, карьера очень хорошораскрыта в дате рождения молодого президента. Он успешный человек, настоящийуправленец, истинный глава государства. Обаятельный тиран – жесткий, прагматичный, расчетливый и действительно толковый. Этотчеловек четко понимает развитие любой ситуации. Он однозначно на своем месте. Другоедело, что оказался на посту в неподходящее время."Сейчас в жизни Зеленского наступаетдовольно опасный период, – предупреждает Шимко. – Каждый день могут быть сюрпризы. Казалось бы, все идетхорошо, он получил большую поддержку. Но в работе возможны прорехи, слабыеточки. Не исключено, что его будут пытаться скинуть с поста, или начнутсяпроблемы со здоровьем, или же какая-то невинная оплошность обернется большимскандалом. По сути, весь срок ему нужно ходить и оглядываться, защищать репутацию– за Зеленским пристально наблюдают оппоненты и враги".В гороскопе также наблюдаютсяпроблемы с личной жизнью, причем раскол семьи начался в прошлом году. И, скореевсего, он не развелся лишь потому, что вынужден соблюдать некоторые законыполитики."Я на 99% уверен, что второго президентскогосрока у Зеленского не будет. Дай бог, чтобы он отсидел достойно хотя бы первыйсрок. И тут как раз можно надеяться на его удачливость и черты характера,благодаря которым он способен удерживать практически любые ситуации", – говорит нумеролог.Многие говорили, что юморист –ставленник олигарха. Шимко подтвердил, что Зеленский действительно зашел в президентскую кампаниюс подачи статусного человека и пока находится в чьих-то руках. "Судя по гороскопу, он получил предложение принять участие в президентской гонке осенью2018 года. И тот, кто поддержал Зеленского как кандидата, уверен, что сможет и дальше управлять главой Украины. Ноэтот тандем рушится к концу 2019 года, – утверждает . – Владимир Зеленский, почувствовав свою силу, будетдвигаться самостоятельно. Ключевым для молодого президента станет 2020 год. Он наконецпочувствует себя самостоятельной фигурой и на него не смогут влиять "кукловоды".И именно следующий год говорит о выравнивании отношений с другими странами. Такчто, возможно, именно Зеленский станет инициатором налаживания отношений сРоссией".